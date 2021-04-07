Фото pixabay.com.
8 апреля в тульском поселке Плеханово отключат воду
Точное время окончания работ не названо.
Подача водоснабжения в п. Плеханово будет ограничена 8 апреля с 8.00 и до окончания работ. Ограничения связаны с проведением работ по подключению новой станции обезжелезивания к централизованной системе водоснабжения.
Запланированы следующие мероприятия:
- демонтаж участка трубопровода диаметром 160 мм;
- монтаж запорной арматуры с установкой «тройника» диаметром 160 мм;
- врезка в действующий водопровод трубы диаметром 160 мм.
В работах будут задействованы три единицы техники и 10 человек.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
В многоквартирные дома подача горячего водоснабжения будет осуществляться по 15 минут с периодичностью каждые два часа.
Для жителей поселка Плеханово будет организована бесплатная раздача питьевой воды по адресу: ул. Заводская, 19 с 9.00 и до окончания работ.