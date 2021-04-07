8 апреля в тульском поселке Плеханово отключат воду

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Точное время окончания работ не названо.

Подача водоснабжения в п. Плеханово будет ограничена 8 апреля с 8.00 и до окончания работ. Ограничения связаны с проведением работ по подключению новой станции обезжелезивания к централизованной системе водоснабжения.

Запланированы следующие мероприятия:

демонтаж участка трубопровода диаметром 160 мм;

монтаж запорной арматуры с установкой «тройника» диаметром 160 мм;

врезка в действующий водопровод трубы диаметром 160 мм.

В работах будут задействованы три единицы техники и 10 человек.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В многоквартирные дома подача горячего водоснабжения будет осуществляться по 15 минут с периодичностью каждые два часа.

Для жителей поселка Плеханово будет организована бесплатная раздача питьевой воды по адресу: ул. Заводская, 19 с 9.00 и до окончания работ.