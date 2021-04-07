Туляки выбирают 21-е число для регистрации свадеб

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В этом году туляки, желающие зарегистрировать брак, выбирают 21-е число. Об этом рассказала председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей Татьяна Абросимова.

– Это стало своеобразным символом для новобрачных — 21-е число, 21-й год и XXI век! Бывают даже такие совпадения — 21 февраля 2021 года мы зарегистрировали 21 пару на территории Тульской области, — рассказала Татьяна Абросимова. — Если будущие молодожены хотят зарегистрировать брак 21-го числа, а день выпадает на воскресенье, мы открываем загсы и регистрируем брак.

По словам Татьяны Абросимовой, прошлый год был високосным, да еще и с коронавирусными ограничениями, поэтому количество зарегистрированных браков было закономерно ниже, чем в 2019 году: зарегистрировано около 7000 браков. Для справки: разводов было 5560.

Председатель комитета отметила, что с 1 июля 2021 года многоуровневая система управления в сфере ЗАГС будет заменена централизованной на региональном уровне. При этом во всех муниципальных образованиях остается возможность получения всех услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Централизованная система управления предоставит возможность экстерриториального оказания госуслуг гражданам на основе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. То есть, каждый житель области сможет получить услуги ЗАГС независимо от места регистрации.