В Туле девушка сняла квартиру, чтобы украсть золотую цепочку

Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней девушки, обвиняемой в крупном мошенничестве.

Как уточняет пресс-служба ведомства, с 11 по 18 ноября 2017 года обвиняемая, находясь в арендованной квартире, организовала встречу с продавцом золотой цепочки стоимостью 300 тысяч рублей под предлогом ее приобретения.

Осматривая ювелирное изделие, мошенница под благовидным предлогом вышла в другую комнату, а затем скрылась. Наконец, спустя долгое время, сыщикам удалось выйти на след злоумышленницы, которая является гражданкой другого государства, и задержать её. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.