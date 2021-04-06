Погода в Туле 7 апреля: дождливо и до +13 градусов
Синоптики обещают умеренный юго-восточный ветер и низкое давление.
В среду на территории Тульской области сохранится облачность с прояснениями. Возможны дожди (по данным сайта Гидрометцентра, до 3 мм за сутки).
Ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от нуля до +5, днем – от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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