Погода в Туле 7 апреля: дождливо и до +13 градусов

В среду на территории Тульской области сохранится облачность с прояснениями. Возможны дожди (по данным сайта Гидрометцентра, до 3 мм за сутки).

Ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от нуля до +5, днем – от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.