Какие дома Тулы будут обесточены 7 апреля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Хворостухина, 5, 7, 3,

ул. Вильямса, 42,

ул. Бондаренко, 27,

ул. Дм. Ульянова, 15, 17, 21/30,

ул. Революции, 28,

ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),

ул. Курковая, 76-86 (чётн.),

ул. Ф. Энгельса, 16-34 (чётн.), 75-79 (нечётн.),

ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 23-а, 30,

пр-д Московский, 1-10,

ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),

ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),

ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,

ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),

ул. Свободы, 11,

Мясново: Ханинский пр-д, 15, 11,

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),

ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 25-45 (нечётн.),

п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12,

ул. М. Горького, 6, 8, 8-а,

ул. Менделеева, 2,

пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),

ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2.