Зрителей приглашают на детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

9 апреля в 18.00 в Туле в ДК машзавода (ул. Демидовская, 52) состоится IX

ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» — 2021.

Победители представят Тульскую область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России» — 2022.

Звездная гостья в Туле — почетный член жюри, певица, финалистка телепроекта «Голос. Дети», победительница национального «Детского Евровидения» Софья Фисенко. Специальные члены жюри — продюсер и президент «Мини Мисс и Мини Мистер России» Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации» Богдан Прасков.

В программе фестиваля – конкурсные выступления самых обаятельных и талантливых детей Тульского региона, выступление звезд эстрады, показы новых дизайнерских коллекций моделями агентства Gold models, выступления победителей фестивалей прошлых лет и обладателей Гран-при международных и Всероссийских конкурсов талантов.