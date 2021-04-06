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Зрителей приглашают на детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

Зрителей приглашают на детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула»

Заказ билетов по телефону 38-41-33.

9 апреля в 18.00 в Туле в ДК машзавода (ул. Демидовская, 52) состоится IX
ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» — 2021.

Победители представят Тульскую область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России» — 2022.

Звездная гостья в Туле — почетный член жюри, певица, финалистка телепроекта «Голос. Дети», победительница национального «Детского Евровидения» Софья Фисенко. Специальные члены жюри — продюсер и президент «Мини Мисс и Мини Мистер России» Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации» Богдан Прасков.

В программе фестиваля – конкурсные выступления самых обаятельных и талантливых детей Тульского региона, выступление звезд эстрады, показы новых дизайнерских коллекций моделями агентства Gold models, выступления победителей фестивалей прошлых лет и обладателей Гран-при международных и Всероссийских конкурсов талантов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:50 −1
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