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Тульский спортсмен выиграл чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
Фото минспорта Тульской области.

Тульский спортсмен выиграл чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования прошли в Краснодаре.

С 29 марта по 2 апреля в Краснодаре проходили чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Тульскую область на соревнованиях представил гребец-байдарочник Артём Кононюк.

Как сообщает министерство спорта региона, на дистанции в 200 метров Артём обошел соперников и завоевал медаль золотого достоинства. На финише он показал результат в 36,500 с.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:55 +4
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