Тульский спортсмен выиграл чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

Фото минспорта Тульской области.

С 29 марта по 2 апреля в Краснодаре проходили чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.



Тульскую область на соревнованиях представил гребец-байдарочник Артём Кононюк.



Как сообщает министерство спорта региона, на дистанции в 200 метров Артём обошел соперников и завоевал медаль золотого достоинства. На финише он показал результат в 36,500 с.