В Новомосковске начнут судить подозреваемого в убийстве, который опасался коронавируса

Пенсионер отказывался приходить на заседания, заявляя, что не может нарушить приказ губернатора о самоизоляции.

На следующей неделе в Новомосковском городском суде начнут рассматривать уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

Напомним, 9 мая 2019 года обвиняемый, по версии следствия, поссорился с соседом и зарезал его. На теле потерпевшего было обнаружено 11 ножевых ударов.

Спустя полгода после ареста статью, по которой его должны были судить, поменяли на более мягкую — «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения по какой-то причине обвиняемому не поменяли. Рассматривать дело должны были начать 14 декабря прошлого года, но обвиняемый не явился в суд, заявив, что боится подхватить коронавирус и поэтому останется дома. Более того, он сослался на Указ губернатора Тульской области о продлении режима самоизоляции для пенсионеров и сообщил, что не собирается его нарушать.



Суд согласился с доводами обвиняемого и постановил приостановить рассмотрение уголовного дела на неопределенный срок (до отмены режима самоизоляции для пенсионеров).