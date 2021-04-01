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В Новомосковске начнут судить подозреваемого в убийстве, который опасался коронавируса

В Новомосковске начнут судить подозреваемого в убийстве, который опасался коронавируса

Пенсионер отказывался приходить на заседания, заявляя, что не может нарушить приказ губернатора о самоизоляции.

На следующей неделе в Новомосковском городском суде начнут рассматривать  уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

Напомним, 9 мая 2019 года обвиняемый, по версии следствия, поссорился с соседом и зарезал его. На теле потерпевшего было обнаружено 11 ножевых ударов

Спустя полгода после ареста статью, по которой его должны были судить, поменяли на более мягкую — «Убийство в состоянии аффекта». Мужчине изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.
 
Адвокат потерпевшего добился того, чтобы дело вновь переквалифицировали на убийство, но меру пресечения по какой-то причине обвиняемому не поменяли. Рассматривать дело должны были начать 14 декабря прошлого года, но обвиняемый не явился в суд, заявив, что боится подхватить коронавирус и поэтому останется дома. Более того, он сослался на Указ губернатора Тульской области о продлении режима самоизоляции для пенсионеров и сообщил, что не собирается его нарушать.


Суд согласился с доводами обвиняемого и постановил приостановить рассмотрение уголовного дела на неопределенный срок (до отмены режима самоизоляции для пенсионеров). 

 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 0
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