Картина, питерский музей и заветное «да»: туляк сделал своей девушке креативное предложение руки и сердца

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Весенняя история о том, как тульский фитнес-тренер превратился в художника, чтобы заполучить согласие своей возлюбленной.

26-летний Макс из Тулы и его 25-летняя избранница Ксю поженятся уже этим летом. Она ответила ему «да». Еще бы, так креативно сделать предложение — почти гарантия успеха!

Заветное «Выходи за меня» прозвучало в стенах Музея современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге.

– Я работаю фитнес-тренером, но в душе — художник, актер, поэт, — улыбается Макс. — При этом люблю свою профессию и всегда себя разными способами прокачиваю. С Ксю мы встречаемся уже семь лет и, конечно, созрели для настоящей семьи. Я решил сделать ей предложение. Причем захотел сделать это необычно.

Я где-то слышал историю, как в Нью-Йорке один человек, чтобы сделать девушке предложение, нарисовал картину. Меня эта история очень вдохновила. Мы с Ксю очень любим Питер, а в последнее время нам очень симпатично современное искусство. И тут пазлы сложились: я всё придумал!

Макс написал в инстаграм Музея Эрарта в Санкт-Петербурге. Это крупнейший частный музей современного искусства России. А сам сел за картину. Естественно, его девушка ничего не знала о планах возлюбленного: он сохранял интригу до самого последнего момента.

— С самого начала пути в переговорах мне встречались очень хорошие люди, которые захотели мне помочь, — рассказывает Максим. — Мне ответила сотрудница музея Наталья (еще раз огромное ей спасибо, очень классный человек!). Я рассказал ей о своей задумке и получил одобрение. Саму картину (тот самый момент, когда я делаю Ксю предложение) я нарисовал достаточно быстро: начал в половине первого ночи, закончил в половине пятого утра.

Не судите строго! Это был мой первый опыт рисования красками в таком масштабе. Я своим творчеством доволен, да и Ксю впоследствии рисунок одобрила.

В ночь на 29 марта пара отправилась в Питер. И пока Макс крутился и что-то придумывал, чтобы его избранница надела то самое платье, что и на рисунке, картину доставили сотрудникам музея Эрарта. Они разместили ее в условленном месте на одном из этажей.

– На следующий день я пригласил Ксюшу в музей. Мы прошлись по выставке, я был штурманом, старался изящно обходить точку, где стояла моя картина. И перед самым уходом я привел ее в то самое место. Она заулыбалась, сразу поняла, что на рисунке — мы!

Я встал на одно колено, при этом внезапно жутко занервничал. Я сам от себя такого не ожидал, даже голос стал тихим. Но она услышала всё, что нужно, и сказала мне «да»!

После этого к влюбленным подошли сотрудники музея, поздравили и сказали, что ждут их теперь в гости всей семьей, уже с детьми. Макс и Ксю теперь планируют свадьбу и точно знают – картина будет висеть у них дома на самом видном месте.