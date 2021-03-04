Как тулякам снизить плату за ОДН?

В прошлом году в России изменилось законодательство в отношении многоквартирных домов с невыбранной, нереализованной либо непосредственной формой управления. Вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Теперь объем электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды (ОДН), стал начисляться жителям таких домов по фактическому объему, а не по нормативу, как это было ранее. Что же такое ОДН, как рассчитывается и как снизить эту плату?

В начале февраля жители дома № 34 в Кирпичном переулке города Тулы получили квитанции с рассчитанными по-новому суммами за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды (ОДН). Один из жильцов обратился в «ТНС энерго Тула» с просьбой провести контрольную проверку приборов учета в доме.

Сотрудники гарантирующего поставщика выехали по адресу заявителя, чтобы определить причину появления сверхнормативного ОДН. Но вот беда: приборы учета во всех квартирах, даже такого небольшого дома, проверить не удалось — половина жильцов попросту не впустила энергетиков, в том числе и сам заявитель. В части квартир были обнаружены непригодные в качестве расчетных счетчики или сорванные на приборах учета пломбы. Энергетики составили соответствующие акты по всем фактам нарушений. На работающие счетчики были установлены антимагнитные пломбы.

Отметим, что данный жилой дом с июня 2018 года является домом с нереализованной формой управления — здесь попросту нет управляющей компании. Более того, за эти годы жители так и не смогли выбрать старшего по дому, который организовал бы ежемесячный контрольный съем показаний приборов учета.

О том, как жители могут снизить ОДН в своем доме и как им могут помочь энергетики, Myslo рассказал Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии «ТНС энерго Тула»:

Артем Зарва – Есть несколько причин образования сверхнормативного ОДН, а точнее, электроэнергии, израсходованной на содержание общедомового имущества. Основная – недоучет, когда потребленная в квартирах электроэнергия не отражена на приборах учета. Вторая проблема — когда данные об израсходованной электроэнергии не передаются гарантирующему поставщику либо целенаправленно занижаются.

— Почему может случиться, что однажды в квитанции сумма ОДН приходит больше, чем обычно?

– С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Согласно законодательству, объем электроэнергии, потребляемой на ОДН, стал начисляться жителям многоквартирных домов с непосредственной, невыбранной либо нереализованной формой управления по фактическому (полному) объему, а не в пределах норматива, как это было ранее.

Если жители таких домов получили платежные документы с суммами за ОДН выше, чем обычно, скорее всего, где-то внутри дома вырос объем, который остался неучтенным: кто-то из жителей намеренно занижает показания счетчика, снимает и передает их несвоевременно, т. е. не с 23 по 25 число текущего месяца, или не передает их вовсе. Случается, что к дому подключаются извне новые потребители: те же аппараты по розливу воды, кто-то устанавливает телекоммуникационное оборудование и т. д. Однажды в Туле в подсобном помещении была организована целая майнинговая ферма!

— К примеру, жители знают, что в соседней квартире воруют электричество. Допуска в эту квартиру нет. Какие рычаги воздействия на нарушителя есть у вас? Какова законная процедура?

– Прежде всего, необходимо установить факт безучетного потребления электроэнергии, для чего наши специалисты проводят техническую проверку.

Если абонент не открывает дверь, мы составляем акт. При повторном недопуске к проверке ИПУ счетчик выводится из расчета и оплата за потребленную электроэнергию производится по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

В случае установления факта безучетного потребления энергоресурса производится доначисление объема с повышающим коэффициентом 10, с даты последней поверки, но не более трех месяцев.

Если же ранее потребитель уже был отключен за долги, то составляется акт о самовольном подключении и направляется в правоохранительные органы для дальнейшего возбуждения дела об административном правонарушении. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами на данном направлении.

— Можно ли отключить такого потребителя?

– Прекратить поставку ресурса можно только за наличие задолженности.

— А внепланово можете прийти, без предупреждения? Или вы обязаны сообщить о проведении проверки?

– Законодательством предусмотрены как плановые проверки, так и внеплановые. В случае плановой проверки мы уведомляем потребителя за 10 дней и при недопуске переводим на расчеты по нормативу. В случае внеплановой проверки после первого недопуска вывести счетчик из расчета мы не имеем права, только после составления повторного акта недопуска при очередной проверке.

— Может ли вырасти ОДН, если жители передают показания внутриквартирных приборов учета неравномерно, в разные дни?

–Такое возможно. Поэтому для снятия показаний мы рекомендуем выбрать какую-либо дату и придерживаться ее из месяца в месяц. Приоритетные сроки снятия и передачи показаний счетчиков — с 23 по 25 число каждого месяца. Именно в эти даты снимаются показания общедомовых приборов учета.

— Как работает антимагнитная пломба?

– Название говорит само за себя: пломба показывает, когда неблагонадежный потребитель использует магнит для занижения показателей потребления электрической энергии. Пломба представляет собой наклейку с прозрачной сферой. Если поднести к ней магнит, шарик внутри сферы лопается, и скрыть это уже не получится. А если саму наклейку оторвать, на приборе учета останется след.

Если при выходе на адрес зафиксировано срабатывание антимагнитной пломбы, это является основанием для составления акта о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и начислении платы по нормативу с повышающим коэффициентом 10, но не более трех месяцев.

Четыре совета жителям для снижения платы за ОДН: