Как тулякам снизить плату за ОДН?
Разберем причины и расскажем актуальные способы в специальном материале Myslo.
В прошлом году в России изменилось законодательство в отношении многоквартирных домов с невыбранной, нереализованной либо непосредственной формой управления. Вступили в силу изменения в Постановление
В начале февраля жители дома № 34 в Кирпичном переулке города Тулы получили квитанции с рассчитанными по-новому суммами за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды (ОДН). Один из жильцов обратился в «ТНС энерго Тула» с просьбой провести контрольную проверку приборов учета в доме.
Сотрудники гарантирующего поставщика выехали по адресу заявителя, чтобы определить причину появления сверхнормативного ОДН. Но вот беда: приборы учета во всех квартирах, даже такого небольшого дома, проверить не удалось — половина жильцов попросту не впустила энергетиков, в том числе и сам заявитель. В части квартир были обнаружены непригодные в качестве расчетных счетчики или сорванные на приборах учета пломбы. Энергетики составили соответствующие акты по всем фактам нарушений. На работающие счетчики были установлены антимагнитные пломбы.
Отметим, что данный жилой дом с июня 2018 года является домом с нереализованной формой управления — здесь попросту нет управляющей компании. Более того, за эти годы жители так и не смогли выбрать старшего по дому, который организовал бы ежемесячный контрольный съем показаний приборов учета.
О том, как жители могут снизить ОДН в своем доме и как им могут помочь энергетики, Myslo рассказал Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии «ТНС энерго Тула»:
Артем Зарва
— Почему может случиться, что однажды в квитанции сумма ОДН приходит больше, чем обычно?
– С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в Постановление
Если жители таких домов получили платежные документы с суммами за ОДН выше, чем обычно, скорее всего, где-то внутри дома вырос объем, который остался неучтенным: кто-то из жителей намеренно занижает показания счетчика, снимает и передает их несвоевременно,
— К примеру, жители знают, что в соседней квартире воруют электричество. Допуска в эту квартиру нет. Какие рычаги воздействия на нарушителя есть у вас? Какова законная процедура?
– Прежде всего, необходимо установить факт безучетного потребления электроэнергии, для чего наши специалисты проводят техническую проверку.
Если абонент не открывает дверь, мы составляем акт. При повторном недопуске к проверке ИПУ счетчик выводится из расчета и оплата за потребленную электроэнергию производится по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.
В случае установления факта безучетного потребления энергоресурса производится доначисление объема с повышающим коэффициентом 10, с даты последней поверки, но не более трех месяцев.
Если же ранее потребитель уже был отключен за долги, то составляется акт о самовольном подключении и направляется в правоохранительные органы для дальнейшего возбуждения дела об административном правонарушении. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами на данном направлении.
— Можно ли отключить такого потребителя?
– Прекратить поставку ресурса можно только за наличие задолженности.
— А внепланово можете прийти, без предупреждения? Или вы обязаны сообщить о проведении проверки?
– Законодательством предусмотрены как плановые проверки, так и внеплановые. В случае плановой проверки мы уведомляем потребителя за 10 дней и при недопуске переводим на расчеты по нормативу. В случае внеплановой проверки после первого недопуска вывести счетчик из расчета мы не имеем права, только после составления повторного акта недопуска при очередной проверке.
— Может ли вырасти ОДН, если жители передают показания внутриквартирных приборов учета неравномерно, в разные дни?
–Такое возможно. Поэтому для снятия показаний мы рекомендуем выбрать какую-либо дату и придерживаться ее из месяца в месяц. Приоритетные сроки снятия и передачи показаний счетчиков — с 23 по 25 число каждого месяца. Именно в эти даты снимаются показания общедомовых приборов учета.
— Как работает антимагнитная пломба?
– Название говорит само за себя: пломба показывает, когда неблагонадежный потребитель использует магнит для занижения показателей потребления электрической энергии. Пломба представляет собой наклейку с прозрачной сферой. Если поднести к ней магнит, шарик внутри сферы лопается, и скрыть это уже не получится. А если саму наклейку оторвать, на приборе учета останется след.
Если при выходе на адрес зафиксировано срабатывание антимагнитной пломбы, это является основанием для составления акта о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и начислении платы по нормативу с повышающим коэффициентом 10, но не более трех месяцев.
Четыре совета жителям для снижения платы за ОДН:
- Организовать ежемесячный съем показаний во всех помещениях многоквартирного дома. Эту информацию нужно передать в «ТНС энерго Тула»: в центр обслуживания клиентов или через сайт.
- Обращать внимание на любые подключения к общедомовым сетям. Появилось в подъезде или на внешней стене дома какое-то оборудование, новый провод — обязательно сообщите об этом в «ТНС энерго Тула». У нового абонента может попросту не оказаться договора на поставку электроэнергии, и он пользуется ресурсом незаконно.
- Внимательнее относитесь к потребителям из вашего дома, которым отключили ресурс за долги (счетчик такого абонента опломбирован красной наклейкой).
- Экономия! Выключайте свет в подъезде днем, также подумайте об установке энергосберегающего оборудования (датчики автоматического выключения, энергосберегающие лампы) — эти меры могут существенно снизить суммы за ОДН в платежке.