«Накажи автохама»: чуть не заехал в подъезд

На этот раз читатель прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» фото, сделанное им утром 31 марта на улице Бондаренко у дома 9.

«Поставил машину и плевать на все хотел. Я все понимаю, но отсутствие парковки не дает право блокировать таким образом дороги. Хорошо, что хоть в подъезд не заехал», – негодует автор снимка.





