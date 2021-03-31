Ночью в Туле на ул. Свободы загорелся автомобиль: видео

Кадр из видео.

В результате происшествия у «Газели» сгорела кабина.

Ночью в Туле на ул. Свободы, 60 загорелся автомобиль «Газель Некст». Видеозапись происшествия в соцсети выложили очевидцы.

— Слышали только хлопок и вызвали пожарных, — написали туляки.

В результате происшествия у грузовика сгорела кабина.

В пресс-службе МЧС России по Тульской области рассказали Myslo, что на месте работали два пожарных расчета. В результате происшествия никто не пострадал.

UPD. В 10.22 добавлен комментарий МЧС.