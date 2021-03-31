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В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу
Фото: пресс-служба регионального правительства

В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу

Победители турнира выступят в августе на чемпионате России.

Первенство пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» в поселке Первомайский. В турнире примут участие спортсмены в возрасте от 19 до 40 лет.
 
Чемпионат ЦФО по боксу проходит в Тульской области с 2019 года. В этом году в соревнованиях участвуют 120 спортсменов из 17 регионов. Тульскую область представляют 9 спортсменов, среди которых мастер спорта международного класса Степан Хитарян.
 
Победители турнира выступят на чемпионате России по боксу в Кемерове в августе, где поборются за место в сборной страны на чемпионате мира.
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