В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу

Фото: пресс-служба регионального правительства

Первенство пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» в поселке Первомайский. В турнире примут участие спортсмены в возрасте от 19 до 40 лет.

Чемпионат ЦФО по боксу проходит в Тульской области с 2019 года. В этом году в соревнованиях участвуют 120 спортсменов из 17 регионов. Тульскую область представляют 9 спортсменов, среди которых мастер спорта международного класса Степан Хитарян.

Победители турнира выступят на чемпионате России по боксу в Кемерове в августе, где поборются за место в сборной страны на чемпионате мира.