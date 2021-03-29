Привившихся от коронавируса туляков будут поощрять на работе

На заседании регионального оперштаба министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов рассказал о вакцинации на предприятиях.

По его словам, принцип добровольности как был, так и остается. При этом дополнительная мотивация сотрудников ускоряет процесс вакцинирования.

Ряд крупных предприятий поощряют своих работников в том числе дополнительным выходным днем, покупкой имущества для корпоративного пользования, премией.

Министр отметил, что такие практики будут рекомендовать всем работодателям. Кроме того, для привившихся коллективов внутри предприятия отменят масочный режим по согласованию с Роспотребнадзором.