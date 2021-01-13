В Донском мужчину зарезали на остановке

фото: СУ СКР по Тульской области

В Донском 24-летний местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, вчера, 12 января, подозреваемый поссорился с 34-летним мужчиной на остановке общественного транспорта. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в лицо и спину. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

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