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В Донском мужчину зарезали на остановке
фото: СУ СКР по Тульской области

В Донском мужчину зарезали на остановке

Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

В Донском 24-летний местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 
 
По предварительным данным, вчера, 12 января, подозреваемый поссорился с 34-летним мужчиной на остановке общественного транспорта. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в лицо и спину. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.
 
В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается. 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:33 +4
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