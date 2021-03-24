новости
новости
Регистрация
В Туле вторые сутки ищут пропавших студенток

В Туле вторые сутки ищут пропавших студенток

Диана Ахмыстова и Дарья Шинкоренко ушли из училища 22 марта и после этого перестали выходить на связь.

В Туле продолжаются поиски пропавших студенток. Вечером 22 марта в Туле пропали две 16-летние девушки — Диана Ахмыстова и Дарья Шинкоренко. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт» г. Тула.
 
Приметы Дианы Ахмыстовой:
 
Рост 164 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы каштанового цвета, глаза карие. У девушки есть татуировки и серьга в носу. Была одета, предположительно, в бордовую искусственную шубу или черное пальто, серые джинсы, черные берцы.
 
Приметы Дарьи Шинкоренко:
 
Рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-каштановые, до плеч. В носу пирсинг. Предположительно, была одета в короткий пуховик ярко-зеленого цвета, черно-золотистый шарф, узкие черные брюки и черные замшевые полуботинки на каблуке.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:05 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапоиски пропавшихЛиза Алертстудентки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сколько детей смогут отдохнуть в тульских лагерях с учетом ковидных ограничений
Сколько детей смогут отдохнуть в тульских лагерях с учетом ковидных ограничений
В Тульской области безработный попался на краже ягнят
В Тульской области безработный попался на краже ягнят
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.