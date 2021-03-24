Тульский ЖК «Баташевский сад» должны достроить к сентябрю 2021 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Пока в эксплуатацию ввели только два дома, осталось еще три.

Сегодня, 24 марта, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проинспектировал ЖК «Баташевский сад».



Комплекс состоит из пяти домов: два уже введены в эксплуатацию, оставшиеся находятся на разных стадиях строительства. Как сообщил представитель застройщика, сейчас в этих домах укладывают сети водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения.

Планируется, что в августе все дома представят на итоговую проверку и введут в эксплуатацию в заявленные сроки.

— Застройщик свои обязательства — нарастить темпы строительства и увеличить количество работников на площадке — выполнил. Строительство домов идет хорошими темпами. Основная задача застройщика — к сентябрю выйти на стопроцентную строительную готовность и ввод в эксплуатацию всех домов, — сказал Валерий Шерин.