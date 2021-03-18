Безработный туляк попался на краже компрессора

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник обворовывал дачи и на территории кооператива приметил иномарку. Он вскрыл ее и утащил оттуда компрессор и прочее имущество, которое сумел отыскать. Ущерб от его действий составил 24 тысячи рублей.

Полицейские сумели установить личность воришки. Им оказался безработный ранее судимый 45-летний туляк. После задержания мужчина признался, что умыкнул еще и электросчетчик с одной из дач.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».