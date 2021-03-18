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Безработный туляк попался на краже компрессора

Безработный туляк попался на краже компрессора

Ущерб от действий ранее судимого гражданина составил 24 тысячи рублей.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, некий злоумышленник обворовывал дачи и на территории кооператива приметил иномарку. Он вскрыл ее и утащил оттуда компрессор и прочее имущество, которое сумел отыскать. Ущерб от его действий составил 24 тысячи рублей.
 
Полицейские сумели установить личность воришки. Им оказался безработный ранее судимый 45-летний туляк. После задержания мужчина признался, что умыкнул еще и электросчетчик с одной из дач.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 22:02 0
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