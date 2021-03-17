Житель Новомосковска решил сделать из одежды соседа коврик для ног

В ночь на 17 марта в одном из многоквартирных домов Новомосковска поссорились два пьяных соседа. Один из них заявил, что второй регулярно забирает себе коврики от входной двери и в качестве аргумента в споре продемонстрировал нож.

«Под угрозой ножа он потребовал, чтобы сосед отдал верхнюю одежду для использования в качестве коврика, а также свой мобильный телефон. 40-летний потерпевший был вынужден подчиниться требованию, а после обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дальнейшем 62-летний ранее судимый подозреваемый признался в разбойном нападении. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».