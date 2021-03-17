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Тулячка заработала на незаконном казино сотни миллионов, за что на 2,5 года лишится свободы

Тулячка заработала на незаконном казино сотни миллионов, за что на 2,5 года лишится свободы

34-летняя женщина организовала преступное сообщество и казино.

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении участницы   преступного сообщества по резонансному уголовному делу. 

34-летняя тулячка признана виновной в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете и получении от этого дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), а также организации и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Женщина на проведении азартных игр на территории Тулы и области  с ноября 2014 года по декабрь 2019 года заработала вместе с стальными участниками преступной группы более 147 млн рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет колонии-поселении и ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области уточнили, что днем ранее приговором суда еще одному организатору данного преступного сообщества 34-летнему Дмитрию Миронову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1 год.

В отношении других участников преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:34 +1
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