Тулячка заработала на незаконном казино сотни миллионов, за что на 2,5 года лишится свободы

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении участницы преступного сообщества по резонансному уголовному делу.

34-летняя тулячка признана виновной в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете и получении от этого дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), а также организации и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Женщина на проведении азартных игр на территории Тулы и области с ноября 2014 года по декабрь 2019 года заработала вместе с стальными участниками преступной группы более 147 млн рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет колонии-поселении и ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области уточнили, что днем ранее приговором суда еще одному организатору данного преступного сообщества 34-летнему Дмитрию Миронову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1 год.

В отношении других участников преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.