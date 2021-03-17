Четверо туляков вошли в список 100 финалистов образовательной программы Архитекторы.рф

Стали известны имена 100 финалистов третьего потока бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ при поддержке Министерства строительства и ЖКХ в партнерстве с Институтом «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей, государственных и муниципальных служащих.

В число финалистов вошли представители государственного и муниципального управления, архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники и специалисты по реставрации и реконструкции. Среди них 6 главных архитекторов: Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, участниками третьего потока проекта Архитекторы.рф стали действующие специалисты, которых объединяет стремление научиться владеть самыми передовыми инструментами пространственного развития. «В этот раз география участников максимально обширна и представлена не только столицами регионов, но и малыми городами. Почти половина участников работают в местных или региональных администрациях, представляя профильные органы власти и центры компетенций, от деятельности которых напрямую зависит качество среды в российских городах.

«По опыту двух предыдущих наборов можно предположить, что многих выпускников по окончании программы может ожидать переезд в другой регион, именно в те точки роста, где местные власти рассматривают качество городского и территориального развития среди приоритетов своей деятельности. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы в первую очередь востребованы на местах», — отметил Виталий Мутко.

«Финалистами 3 потока программы Архитекторы.рф стали специалисты из 62 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Дербента, от городов-миллионников и до сел с населением до 400 человек. Это говорит о том, что запрос на создание комфортной городской среды универсален. Мы рады, что наша программа уже в третий раз становится площадкой для развития профессионалов, которым по-настоящему интересно развивать себя и свои города», — добавила директор Института «Стрелка» Варвара Мельникова.

Лидерами по количеству финалистов стали Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Симферополь, Тула.

В сотню финалистов 3 потока офлайн-программы вошли 4 специалиста из Тулы:

Михаил Малашенко, бизнес-анатилик

Мария Павлова, главный менеджер проекта департамента строительства

Олеся Рощина, руководитель проектов развития и благоустройства общественных пространств Тульской области

Юлия Сарайкина, ведущий архитектор проектного бюро Apex

Экспертное жюри отобрало их заявки из 1081. Всего в программе 2021 года, которая пройдет с марта по сентябрь, примут участие профессионалы из 62 населенных пунктов России.

Программа обучения 3 потока будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый из них пройдет в Москве с 28 марта по 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов.

Архитекторы.рф — бесплатная образовательная программа для архитекторов, проектировщиков, градостроителей, государственных и муниципальных служащих. Она реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с Институтом «Стрелка» и при поддержке Минстроя РФ.