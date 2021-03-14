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Пропавший несколько дней назад туляк найден мертвым

Пропавший несколько дней назад туляк найден мертвым

Мужчина пропал 11 марта. В ходе поисков волонтеры обращались за помощью к автомобилистам.

11 марта в Туле пропал 48-летний Максим Сомов. К поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поисковики обращались за помощью к автомобилистам - нужны были записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших 11 марта в поселке Хомяково и поселке Архангельское.

Спустя пару дней поисков было обнаружено тело мужчины. По нашей информации, его смерть не носит криминальный характер. 

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