Пропавший несколько дней назад туляк найден мертвым

Мужчина пропал 11 марта. В ходе поисков волонтеры обращались за помощью к автомобилистам.

11 марта в Туле пропал 48-летний Максим Сомов. К поискам мужчины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поисковики обращались за помощью к автомобилистам - нужны были записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших 11 марта в поселке Хомяково и поселке Архангельское.

Спустя пару дней поисков было обнаружено тело мужчины. По нашей информации, его смерть не носит криминальный характер.