«На голову свалится и привет»: в Пролетарском округе разрушается балкон

Балкон расположен прямо над тротуаром и люди вынуждены обходить опасный участок по проезжей части.

В редакцию Myslo обратились жители Пролетарского округа, обеспокоенные состоянием одного из балконов в доме №1 на Загородном проезде.

- Есть несколько похожих домов, в которых балконная плита рушится и рушится. Мы пробовали общаться с собственниками, узнали, какая управляющая компания работает на доме и все бесполезно. Балкон продолжает разрушаться. Однажды на голову свалится и привет - до встречи, на кладбище.

По словам обратившихся к нам людей, опасный балкон расположен прямо над тротуаром и для того, чтобы обойти этот участок, они вынуждены выходить на проезжую часть.

- Мы изучили все знаем, что именно плиты балконные должные ремонтировать организации, выбранные собственниками для содержания МКД. Но диалога у нас не получается с ними, поэтому практически каждый день мы вынуждены нарушать ПДД, рискуя жизнью.

Согласно публичной кадастровой карте, данный многоквартирный 4-этажный жилой дом «принадлежит» УК «РЭМС».