Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 104 случая заболевания
Умерли 10 пациентов.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 104 случая коронавируса, 10 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 600 человек, выздоровели 32 055, умерли - 1392.
Ситуация в российских регионах за сутки выглядит так:
вчера, в 11:04, 34 2119 -1
12 марта, в 11:03, 5 1463 -1
11 марта, в 11:02, 31 1679 -2
10 марта, в 11:23, 27 1890 1
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