Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 104 случая заболевания

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 104 случая коронавируса, 10 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 600 человек, выздоровели 32 055, умерли - 1392.

Ситуация в российских регионах за сутки выглядит так: