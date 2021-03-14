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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 104 случая заболевания

Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 104 случая заболевания

Умерли 10 пациентов.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 104 случая коронавируса, 10 человек скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 600 человек, выздоровели 32 055, умерли - 1392.

Ситуация в российских регионах за сутки выглядит так:

Сюжет: Коронавирус
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:43 −3
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