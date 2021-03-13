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7-летняя девочка застряла в конструкции детской площадки: спасатели провели «спецоперацию»

7-летняя девочка застряла в конструкции детской площадки: спасатели провели «спецоперацию»

12 марта сотрудникам городской службы спасения поступил необычный вызов.

Как стало известно Myslo, накануне днем 7-летняя девочка каталась с горки на детской площадке, которая находится рядом с ДК «Металлургов», и ее пальчик застрял в отверстии в полу. Взрослые пытались помочь крохе своими силами, но у них ничего не получалось, поэтому они решили позвонить на номер «112».
 
С учетом юного возраста попавшей в импровизированный капкан девочки, спасатели были вынуждены действовать предельно аккуратно. Решение оказалось простым — пальчик девочки смазали маслом и стали потихоньку вытягивать из отверстия. В итоге, «пленница» наконец-то оказалась на свободе. По предварительной информации, медицинская помощь девочке не потребовалась.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 18:59 +6
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