7-летняя девочка застряла в конструкции детской площадки: спасатели провели «спецоперацию»

Как стало известно Myslo, накануне днем 7-летняя девочка каталась с горки на детской площадке, которая находится рядом с ДК «Металлургов», и ее пальчик застрял в отверстии в полу. Взрослые пытались помочь крохе своими силами, но у них ничего не получалось, поэтому они решили позвонить на номер «112».

С учетом юного возраста попавшей в импровизированный капкан девочки, спасатели были вынуждены действовать предельно аккуратно. Решение оказалось простым — пальчик девочки смазали маслом и стали потихоньку вытягивать из отверстия. В итоге, «пленница» наконец-то оказалась на свободе. По предварительной информации, медицинская помощь девочке не потребовалась.