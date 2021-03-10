Во дворе щекинской пятиэтажки найден обгоревший труп

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По предварительным данным, 58-летний мужчина мог добровольно уйти из жизни.

Как сообщают очевидцы, днём 10 марта во дворе одного из домов на ул. Революции в Щекино был найден труп 58-летнего жильца. По предварительным данным, ноги погибшего были связаны металлической проволокой, а на теле отсутствовала одежда.

Также рядом находилась канистра и обгоревшие доски. Предполагается, что мужчина самостоятельно свёл счёты с жизнью. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.