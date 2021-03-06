В Тульской области мнимые соцработники украли у пенсионеров более 2 млн рублей

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Накануне домой к 90-летнему туляку домой пришла неизвестная женщина, представившаяся работником социальной службы. Гостья интересовалась, нужна ли пенсионеру какая-то помощь, а после её ухода хозяин квартиры обнаружил пропажу двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Щекино такие же «соцработники» предложили 93-летней женщине переписать номера имеющихся у неё банкнот – пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей. По обоим эпизодам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, принимаются меры для установления личностей и местонахождения злоумышленников.