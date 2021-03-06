Туляки не смогут к 8 Марта купить цветы через инстаграм

Многие считают, что цветочники на 8 марта зарабатывают миллионы, но это далеко не всегда так. Результаты продаж непредсказуемы, это лотерея.

Накануне Международного женского дня у сети «Клумба» заблокировали инстаграм: туляки не смогут там сделать заказы.

О том, как это скажется на работе компании, рассказал Никита Герасимов, освнователь и владелец сети «Клумба»:

- Мы находимся сейчас в сложной экономической ситуации. Из-за резкого роста курса валют закупки очень дорогие. А перед 14 февраля российская таможня задерживала наши фуры на белорусской границе с товаром на полмиллиона рублей, который мы так не реализовали, оставшись в минусе.

Мы рассчитывали, что 8 марта поможет нам хоть немного выйти в плюс, и заказали большое количество товара в кредит.

Инстаграм был одним из наших основных каналов продаж.

И в ночь на 5 марта мы узнали, что его заблокировали! Причина до сих пор неизвестна. Поддержка фейсбука не дает никаких комментариев.

Такая новость накануне 8 марта стала для нас очень сильным ударом для нашей команды.

Мы вложили в развитие инстаграма огромные ресурсы, как временные, так и финансовые.

Надеемся на поддержку наших любимых клиентов и партнеров.