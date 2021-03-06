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За год более 36 тысяч туляков занялись инвестированием
Фото: yakutia-daily.ru

За год более 36 тысяч туляков занялись инвестированием

По числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов наш Тульская область занимает 30 место в России.

Жители Тульской области по итогам прошлого года открыли почти 37 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Такие данные приводит Банк России со ссылкой на Московскую биржу. По числу открытых счетов наш регион занимает 4 место по ЦФО и 30 место по России.

Многие брокерские и управляющие компании сами предлагают своим клиентам доступ к фондовому рынку. Для этого достаточно скачать мобильное приложение и сразу получить доступ на биржу. Привлекательность ИИС объясняется также возможностью получения различных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

При этом Банк России решил оградить неопытных граждан от инвестирования в слишком сложные инструменты. Неквалифицированные инвесторы смогут без тестирования приобретать только простые и надежные акции и облигации.  Для покупки сложных финансовых инструментов начинающий инвестор должен будет пройти специальное тестирование.

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