Мёртвая собака есть, а был ли живодёр?

Стали известны результаты вскрытия собаки, обнаруженной в щекинской деревне. Ее хозяйка сообщала о зверском убийстве животного.

Жительница Щекинского района в конце февраля сообщила в редакцию Myslo об убийстве своей собаки в деревне Сукроминка Щекинского района.

– Лужа крови, разбита голова, — рассказывала Наталья. – Собачку убили или топором, или другим тяжелым предметом. Кому это было нужно? Она ничего плохого не делала, никогда никого не кусала… Что за живодеры!

Наталья попросила опубликовать свой телефон для поиска свидетелей убийства. Полиция начала проверку, труп собаки направили для вскрытия.

Сегодня, 3 марта, стали известны результаты вскрытия собаки. Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, патанатомическое исследование трупа животного проводил областной комитет ветеринарии.

Согласно заключению, смерть собаки наступила от нарушения работы дыхательного центра в результате острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. Первопричиной стал... застрявший в пищеводе комок шерсти (трихобезоар) и последовавшие нарушения работы органов пищеварения.

К слову, владелица животного результатам вскрытия удивилась.