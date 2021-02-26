В щекинской деревне живодер расправился с домашней собакой

Всё произошло в деревне Сукроминка Щекинского района. Как рассказала Myslo хозяйка, 21 февраля утром она приехала в деревню покормить собак и обнаружила в снегу мертвую Чапи.

– Лужа крови, разбита голова, — рассказывает Наталья. – Собачку убили или топором, или другим тяжелым предметом. Кому это было нужно? Она ничего плохого не делала, никогда никого не кусала… Что за живодеры!

Сейчас Наталья ищет свидетелей. Если вы что-то знаете об этом происшествии, звоните или пишите в Whatsapp.