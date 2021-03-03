«Губит людей вода...»

В минувшие выходные сразу несколько городов и районов Тульской области «отметились» авариями на водопроводах — по самым разным причинам. В общей сложности в зону отключения воды попало порядка 25 тысяч человек, что сопоставимо с населением, например, города Кимовска.

По итогам этих аварий губернатором Алексеем Дюминым были сделаны довольно жесткие заявления и вынесено сразу несколько дисциплинарных взысканий. Был объявлен выговор (или, как сказал сам губернатор, «последнее предупреждение») главе администрации Алексина Павлу Федорову. Еще один выговор «ушел» в Болохово — здешнему главе администрации Александру Тишутину. Следующим в списке на наказание губернатор назвал главу Киреевского района Игоря Цховребова.

Да и вообще, Алексей Дюмин дал понять, что продолжение кадровых решений еще последует — видимо, по результатам работы специально созданной межведомственной комиссии, которая сейчас разбирается в причинах всех аварийных случаев.

Алексей Дюмин: «Не хотелось бы махать шашкой сейчас, но головы полетят».

Отметим, что некоторые комментаторы засомневались в справедливости таких наказаний: дескать, как можно наказывать людей за проблему, в возникновении которой они совсем не виноваты? Мол, «настоящая причина — в изношенных коммуникациях, водопроводные трубы ветшали десятилетиями…» Но проблема, увы, далеко не в одних только трубах. Давайте, например, перечислим те причины аварийных отключений, которые уже известны.

В Болохово и Алексине, как вдруг выяснилось, элементарно не существует аварийных бригад (вы серьезно?!) — «группы быстрого реагирования» здесь собирали аж по три часа. Видимо, очень неспешно собирали. Более того, как явствует из выводов спецкомиссии, уже после возникновения аварийной ситуации «не было принято своевременное решение о снижении давления в водоводе». То есть, получается, из прорванного водопровода хлещет вода, а никто элементарно не догадался ее перекрыть?! Видимо, сразу ушли аварийную бригаду собирать…

В Узловой, как было установлено, отсутствует запорная арматура, которая позволяла бы отключать от воды только часть домов, а не весь город сразу. Почему эта проблема не была решена до сих пор, почему никто из местных коммунальщиков или чиновников до этого даже не задумался об этой проблеме — настоящая загадка. Вековая надежда на «русский авось»?

В Донском (где, к слову, действия администрации комиссия признала адекватными и своевременными) причиной отключения воды послужили перебои с электроэнергией на Новомосковской ГРЭС, причем дважды за неделю: 25 и 28 февраля. Не стал ли причиной и этих перебоев пресловутый «человеческий фактор», губернатор попросил разобраться прокуратуру.

Наконец, в Туле на улице Волоховской причиной отключения действительно стали трубы. Но эти же самые трубы, как пишут, только в 2020 году становились причиной 7 (СЕМИ!) отключений. Почему никто не озаботился заменой этих труб, пока распоряжение об этом на вчерашней оперативке не сделал лично губернатор?

После всего вышесказанного вопрос «А может, не только трубы виноваты в авариях минувших выходных?» становится исключительно риторическим.

А теперь что касается непосредственно труб. В Тульской области есть примеры того, как при желании и соответствующем подходе к проблеме можно добиваться замены не просто отдельных вентилей или запорных арматур, не нескольких проблемных участков, а целых километров. Самый свежий из этих примеров — масштабные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе в прошлом году.

Но что характерно: и эти работы были сделаны по инициативе и под контролем опять же лично губернатора. Способны ли местные коммунальщики и чиновники задумываться о будущем без соответствующего… ммм… импульса со стороны высшего должностного лица области? Большой вопрос.

По крайней мере, в этот раз без импульса сверху, увы, уже не получилось. Посмотрим, что будет дальше.