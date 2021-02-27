В Туле мужчина упал с 6 этажа в сугроб и выжил

Днем 27 февраля из окна дома № 3 по ул. Клары Цеткин в Туле выпал мужчина. Информация о происшествии поступила медикам и в правоохранительные органы около 14:00.

На данный момент известно, что пострадавшему 20 лет и, по предварительной информации, он снимал квартиру. Мужчина упал в сугроб рядом с подъездом и это спасло ему жизнь.

Мужчина госпитализирован и сейчас им занимаются медики. Обстоятельства происшествия предстоит установить полиции.