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В Туле мужчина упал с 6 этажа в сугроб и выжил

В Туле мужчина упал с 6 этажа в сугроб и выжил

Пострадавший госпитализирован.

Днем 27 февраля из окна дома № 3 по ул. Клары Цеткин в Туле выпал мужчина. Информация о происшествии поступила медикам и в правоохранительные органы около 14:00.
 
 
На данный момент известно, что пострадавшему 20 лет и, по предварительной информации, он снимал квартиру. Мужчина упал в сугроб рядом с подъездом и это спасло ему жизнь.
 
 
Мужчина госпитализирован и сейчас им занимаются медики. Обстоятельства происшествия предстоит установить полиции.
 
Напомним, 29 января в этом же доме было совершено разбойное нападение на женщину.   Угрожая ножом, преступник отобрал у 24-летней потерпевшей золотое кольцо и серьги.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 +8
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