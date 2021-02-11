новости
новости
Регистрация
В Туле задержан уголовник, напавший с ножом на женщину в лифте
Стоп-кадр из видео.

В Туле задержан уголовник, напавший с ножом на женщину в лифте

Преступника вычислили после того, как он сдал похищенное золото в ломбард.

В Туле полицейские задержали мужчину, который 29 января напал на жительницу дома на ул. Клары Цеткин в Туле. Угрожая ножом, преступник отобрал у 24-летней потерпевшей золотое кольцо и серьги, после чего убежал.
 
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что во время работы по раскрытию преступления изучались места возможного сбыта похищенного и проверялись лица, которые ранее были судимы за аналогичные деяния.
 
 
«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о мужчине, сдававшем драгоценности в ломбард. Версия о его причастности к разбою подтвердилась. 40-летний неработающий ранее судимый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном», — сообщили в УМВД России по Тульской области.
 
По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый проверяется на причастность к другим возможным разбойным нападениям и грабежам.
 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:47 +8
Другие статьи по темам
Событие
разбойразбойное нападение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Убийство редактора в Узловой: подозреваемый просил вызвать жертве скорую
Убийство редактора в Узловой: подозреваемый просил вызвать жертве скорую
Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева для водителей: карта
Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева для водителей: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.