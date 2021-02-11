В Туле задержан уголовник, напавший с ножом на женщину в лифте

Стоп-кадр из видео.

Преступника вычислили после того, как он сдал похищенное золото в ломбард.

В Туле полицейские задержали мужчину, который 29 января напал на жительницу дома на ул. Клары Цеткин в Туле. Угрожая ножом, преступник отобрал у 24-летней потерпевшей золотое кольцо и серьги, после чего убежал.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что во время работы по раскрытию преступления изучались места возможного сбыта похищенного и проверялись лица, которые ранее были судимы за аналогичные деяния.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о мужчине, сдававшем драгоценности в ломбард. Версия о его причастности к разбою подтвердилась. 40-летний неработающий ранее судимый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном», — сообщили в УМВД России по Тульской области.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый проверяется на причастность к другим возможным разбойным нападениям и грабежам.