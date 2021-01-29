Преступник с ножом напал на тулячку в лифте многоэтажки
Он заставил женщину отдать ему деньги и украшения.
Днем 29 января в Туле в подъезде дома №3 по ул. Клары Цеткин было совершено разбойное нападение. По предварительным данным, преступник напал на женщину в лифте. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему золотые украшения и деньги.
Получив требуемое, злоумышленник вышел на одном из этажей и скрылся в неизвестном направлении.
На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На розыск злоумышленника ориентирована вся полиция Тульской области. Преступнику на вид примерно 40-50 лет, он был одет в темную одежду.
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