Преступник с ножом напал на тулячку в лифте многоэтажки

Он заставил женщину отдать ему деньги и украшения.

Днем 29 января в Туле в подъезде дома №3 по ул. Клары Цеткин было совершено разбойное нападение. По предварительным данным, преступник напал на женщину в лифте. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему золотые украшения и деньги.

Получив требуемое, злоумышленник вышел на одном из этажей и скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На розыск злоумышленника ориентирована вся полиция Тульской области. Преступнику на вид примерно 40-50 лет, он был одет в темную одежду.