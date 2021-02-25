Renault Duster влетел в припаркованные машины: за рулем авто была пенсионерка

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автомобиля Renault Duster, который в ночь на 22 февраля врезался в припаркованные автомобили. Как оказалось, в момент ДТП за рулем машины находилась 60-летняя женщина.

«В отношении нее составлен протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния)», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, инцидент произошел на ул. Клары Цеткин в районе домов № 4 и 6.