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Renault Duster влетел в припаркованные машины: за рулем авто была пенсионерка

Renault Duster влетел в припаркованные машины: за рулем авто была пенсионерка

Меру наказания женщине определит суд.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автомобиля Renault Duster, который в ночь на 22 февраля врезался в припаркованные автомобили. Как оказалось, в момент ДТП за рулем машины находилась 60-летняя женщина.
 
«В отношении нее составлен протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния)», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

Напомним, инцидент произошел на ул. Клары Цеткин в районе домов № 4 и 6.

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:37 +7
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