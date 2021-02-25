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В Центральном суде Тулы задержан мужчина с тычковым ножом

В Центральном суде Тулы задержан мужчина с тычковым ножом

Попытку пронести запрещенный предмет в здание суда пресекли приставы.

Сегодня, 25 февраля, судебные приставы при обеспечении пропускного режима нашли у посетителя тычковый нож. Мужчине на входе в суд предложили выложить запрещенные согласно списку предметы, но он сообщил, что таких предметов у него нет.

Однако поведение мужчины показалось судебному приставу подозрительным, и он произвел осмотр, в ходе которого в кармане у посетителя был обнаружен футляр. Мужчина пояснил, что это зажигалка, но выяснилось, что там был спрятан тычковый нож.

Посетитель привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

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