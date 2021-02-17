Женщину «развели» на 700 тысяч рублей: мошенник представился замначальника УМВД Тульской области

После беседы с «сотрудником» узловчанка оформила на себя кредит и отдала жуликами весь имевшийся капитал.

В Узловой 57-летняя женщина стала жертвой мошенничества. По данному факту в полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, 10 февраля в 11.57 ей на телефон начали звонить с неизвестного номера. Побеседовав с гражданином, женщина поняла, что ей звонит мошенник. Она прекратила разговор и перестала отвечать на звонки с подозрительного номера.

Спустя некоторое время женщину снова потревожил входящий вызов: на экране высветилось, что звонят ей из «УМВД г. Узловая» +7 (48731) 6-60-46. Человек на том конце провода представился Игорем Богдановичем Лопушанским (заместитель начальника регионального УМВД — начальник следственного управления. — Прим. ред.). Мужчина заявил, что его ведомство расследует дело о мошенничестве, и попросил помочь следствию.

– Мама спросила, нельзя ли обсудить это лично — она может подойти в отдел, — рассказала Myslo дочь потерпевшей. — Но звонивший прикрикнул на нее, заявив, что он на совещании и ему некогда. И заверил, что переживать не о чем — за ее счетами следят и после проведенных платежей вернут деньги обратно.

Затем «Лопушанский» добавил: чтобы точно отследить действия мошенников, необходимо совершить несколько переводов. После этого женщина перевела деньги с карты — 241 тысячу рублей, а потом оформила кредит еще на 490 тысяч рублей.

Через пару часов она решила перезвонить в местный отдел полиции и узнать о ходе операции.

Удивленные сотрудники объясняли женщине, что она попалась на уловку мошенников, и предложили подойти в отдел – написать заявление.

– Мошенники продолжают использовать различные уловки. В последнее время участились случаи с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации. Более того, были случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками регионального правительства и выманивали у граждан крупные суммы. Мы в очередной раз напоминаем гражданам о фактах телефонного мошенничества и просим проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Тульской области.