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Под Тулой в страшном ДТП погибла женщина и пострадал младенец
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой в страшном ДТП погибла женщина и пострадал младенец

Авария случилась в Киреевском районе.

16 февраля в 11.45 на 32-м километре автодороги Тула – Новомосковск случилось жуткое ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf врезался во встречную «ГАЗель».

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадал ее маленький сын – мальчик 2020 года рождения, его госпитализировали.

На месте оказали медицинскую помощь пассажирке «ГАЗели» — 33-летней женщине.

Уточняется, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился в специальном детском удерживающем устройстве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:28 +1
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