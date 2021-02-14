новости
новости
Регистрация
Житель Волово стащил из куртки своего собутыльника деньги

Житель Волово стащил из куртки своего собутыльника деньги

Плохая идея была. Теперь ранее судимый мужчина вновь оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейские в Воловском районе установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, хищение произошло в ходе распития алкогольных напитков двумя местными жителями.

32-летний мужчина обнаружил, что из кармана его куртки пропали денежные средства в размере 3 тысяч рублей и обратился в полицию.

Стражи порядка установили местонахождение вероятного подозреваемого. 57-летний ранее судимый хозяин квартиры, в которой распивали алкоголь мужчины, признался в содеянном. В отделении полиции «Воловское» проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 20:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражаукрал деньги
Место
ВоловоТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле возле ТЦ «Макси» начал работать выездной пункт вакцинации от COVID-19
В Туле возле ТЦ «Макси» начал работать выездной пункт вакцинации от COVID-19
Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России
Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.