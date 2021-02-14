Житель Волово стащил из куртки своего собутыльника деньги

Плохая идея была. Теперь ранее судимый мужчина вновь оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейские в Воловском районе установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, хищение произошло в ходе распития алкогольных напитков двумя местными жителями.

32-летний мужчина обнаружил, что из кармана его куртки пропали денежные средства в размере 3 тысяч рублей и обратился в полицию.

Стражи порядка установили местонахождение вероятного подозреваемого. 57-летний ранее судимый хозяин квартиры, в которой распивали алкоголь мужчины, признался в содеянном. В отделении полиции «Воловское» проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.