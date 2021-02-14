новости
новости
Регистрация
Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России

Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России

С 11 по 15 февраля в Ханты-Мансийске проходит Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок (18−20 лет).

Бороться за звания сильнейших самбистов страны съехались около 400 спортсменов из 54 субъектов Российской Федерации.

14 февраля на ковер вышел представитель Тульской области. В весовой категории 64 кг Владимиру Петрову удалось побороть соперника из Свердловской области, завоевав бронзу Первенства.

Тренирует спортсмена Сергей Самборский. Данная победа дала воспитаннику ДЮСШ «Юность» право войти в Сборную России по самбо.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 19:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
самбо
Люди
Владимир Петров
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Волово стащил из куртки своего собутыльника деньги
Житель Волово стащил из куртки своего собутыльника деньги
За незаконное уголовное преследование туляк взыскал с Министерства финансов РФ 900 тыс. рублей
За незаконное уголовное преследование туляк взыскал с Министерства финансов РФ 900 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.