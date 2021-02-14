Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России

Тульский самбист Владимир Петров взял бронзу Первенства России
С 11 по 15 февраля в Ханты-Мансийске проходит Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок (18−20 лет).
Бороться за звания сильнейших самбистов страны съехались около 400 спортсменов из 54 субъектов Российской Федерации.
14 февраля на ковер вышел представитель Тульской области. В весовой категории 64 кг Владимиру Петрову удалось побороть соперника из Свердловской области, завоевав бронзу Первенства.
Тренирует спортсмена Сергей Самборский. Данная победа дала воспитаннику ДЮСШ «Юность» право войти в Сборную России по самбо.
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