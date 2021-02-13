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90 лет назад в Туле начали производить пистолет ТТ
фото: Музей Победы

90 лет назад в Туле начали производить пистолет ТТ

Самозарядный пистолет пришел на смену «Нагану», который до конца 20-х годов был наиболее распространен у офицеров Красной Армии.

По результатам конкурса, объявленного в 1930 году, именно самозарядный пистолет ТТ показал лучшие результаты во всех испытаниях по сравнению с конкурентами. Оружие было наиболее простым в обращении и эксплуатации, надежным в работе, подходило массового производства. 
 
- Поэтому 13 февраля 1931 года на Тульском оружейном заводе была заказана к производству первая партия пистолетов для войсковой эксплуатации, - рассказал Myslo историк, сотрудник «Музея Победы» Александр Михайлов.
 
Новый самозарядный пистолет получил неофициальное название ТТ (Тула, Токарев). Им вооружались командиры разных уровней армии и флота, а также те военнослужащие, кому личное оружие было положено по штату: экипажи бронеавтомобилей и танков, лётчики, сотрудники органов НКВД.
 
Массовый выпуск пистолетов ТТ начался в 1934 году. Его производили на Тульском оружейном заводе, до 22 июня 1941 года было выпущено чуть более 600 тысяч единиц.
 
С началом Великой Отечественной войны и приближением линии фронта осенью 1941 года к Туле, производственные линии были эвакуированы, и вплоть до конца войны этот пистолет производился на Ижевском оружейном заводе.
 
В 1952 году, в связи с принятием на вооружение пистолета Макарова, производство ТТ в Советском Союзе было прекращено. Однако «Тульский Токарев» находился на вооружении Советской Армии как личное оружие самообороны вплоть до середины 1960-х годов.
 
- Всего же с 1930 по 1952 год было изготовлено около 1,8 млн единиц пистолетов этого типа, - отмечает Александр Михайлов.
 
 
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