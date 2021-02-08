В Туле осудили лжеполицейского: он выманил у людей 1,7 млн рублей

Мужчина говорил потерпевшим, что их родственники устроили ДТП, но он может «уладить» вопрос за деньги.

Судом установлено, что безработный гражданин с марта по июнь прошлого года обзванивал туляков и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина, проживающий в городе Коркино, говорил людям, что их родственники попали в ДТП – совершили наезд на человека, но можно всё исправить за деньги.

Потерпевшие верили «полицейскому» на слово и следовали его инструкциям: отдавали деньги таксистам, которые затем переводили средства на счет обвиняемого. Отметим, что таксисты не знали о мошеннической деятельности жителя Челябинской области. На уловку мошенника попались пять человек, которые перевели ему 1,7 миллиона рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.