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В Туле осудили лжеполицейского: он выманил у людей 1,7 млн рублей

В Туле осудили лжеполицейского: он выманил у людей 1,7 млн рублей

Мужчина говорил потерпевшим, что их родственники устроили ДТП, но он может «уладить» вопрос за деньги.

В Туле 39-летний житель Челябинской области признан виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента Тульской области.
 
Судом установлено, что безработный гражданин с марта по июнь прошлого года обзванивал туляков и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина, проживающий в городе Коркино, говорил людям, что их родственники попали в ДТП – совершили наезд на человека, но можно всё исправить за деньги.
 
Потерпевшие верили «полицейскому» на слово и следовали его инструкциям: отдавали деньги таксистам, которые затем переводили средства на счет обвиняемого. Отметим, что таксисты не знали о мошеннической деятельности жителя Челябинской области. На уловку мошенника попались пять человек, которые перевели ему 1,7 миллиона рублей. 
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:45 +2
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