Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника

Рассказываем, как это сделать.

В Тульской области работает служба «Социальный помощник». Услуга оказывается на базе 9 учреждений социального обслуживания.

Что делает социальный помощник:

покупает и доставляет на дом продукты питания, товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены;

помогает в приготовлении пищи, оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;

сдает вещи в стирку, химчистку, ремонт и забирает их;

присматривает за ребенком;

приобретает и доставляет на дом лекарства;

доставляет в лабораторию биологические материалы и получает результаты;

организовывает консультации врачей-специалистов, содействует в получении медицинского обслуживания;

обучает родителей практическим навыкам ухода за ребенком;

помогает в оформлении и восстановлении документов;

консультирует по социально-правовым вопросам.

Услуга бесплатная, оказывается с периодичностью 4 часа в неделю, до 120 минут единовременно. Пригласить социального помощника могут:

многодетные семьи;

семьи с многоплодным рождением детей;

семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 3-х лет и не имеющие возможности их устройства в дошкольные образовательные учреждения;

студенческие семьи с двумя и более детьми в возрасте до 3-х лет;

одинокие матери с ребенком в возрасте до 3-х лет, находящиеся на поздних сроках беременности;

несовершеннолетние матери;

выпускницы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 3-х лет;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи инвалидов, воспитывающие ребенка до 3-х лет.

Как оформить заявку:

подать заявление о предоставлении социального обслуживания (лично или при выходе социального работника на дом),

через портал «Госуслуги 71»,

позвонить по единому номеру 8 (4872) 56-46-36,

заключить договор (необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), документы, подтверждающие категорию).

В 2020 году более 150 семей с детьми воспользовались услугами социальных нянь. На начало 2021 года данная мера предоставляется уже 119 семьям.