Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника
Рассказываем, как это сделать.
В Тульской области работает служба «Социальный помощник». Услуга оказывается на базе 9 учреждений социального обслуживания.
Что делает социальный помощник:
- покупает и доставляет на дом продукты питания, товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены;
- помогает в приготовлении пищи, оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
- сдает вещи в стирку, химчистку, ремонт и забирает их;
- присматривает за ребенком;
- приобретает и доставляет на дом лекарства;
- доставляет в лабораторию биологические материалы и получает результаты;
- организовывает консультации врачей-специалистов, содействует в получении медицинского обслуживания;
- обучает родителей практическим навыкам ухода за ребенком;
- помогает в оформлении и восстановлении документов;
- консультирует по социально-правовым вопросам.
Услуга бесплатная, оказывается с периодичностью 4 часа в неделю, до 120 минут единовременно. Пригласить социального помощника могут:
- многодетные семьи;
- семьи с многоплодным рождением детей;
- семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 3-х лет и не имеющие возможности их устройства в дошкольные образовательные учреждения;
- студенческие семьи с двумя и более детьми в возрасте до 3-х лет;
- одинокие матери с ребенком в возрасте до 3-х лет, находящиеся на поздних сроках беременности;
- несовершеннолетние матери;
- выпускницы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 3-х лет;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- семьи инвалидов, воспитывающие ребенка до 3-х лет.
Как оформить заявку:
- подать заявление о предоставлении социального обслуживания (лично или при выходе социального работника на дом),
- через портал «Госуслуги 71»,
- позвонить по единому номеру 8 (4872) 56-46-36,
- заключить договор (необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), документы, подтверждающие категорию).
В 2020 году более 150 семей с детьми воспользовались услугами социальных нянь. На начало 2021 года данная мера предоставляется уже 119 семьям.
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