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Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника

Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника

Рассказываем, как это сделать.

В Тульской области работает служба «Социальный помощник». Услуга оказывается на базе 9 учреждений социального обслуживания.

Что делает социальный помощник:

  • покупает и доставляет на дом продукты питания, товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены;
  • помогает в приготовлении пищи, оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
  • сдает вещи в стирку, химчистку, ремонт и забирает их;
  • присматривает за ребенком;
  • приобретает и доставляет на дом лекарства;
  • доставляет в лабораторию биологические материалы и получает результаты;
  • организовывает консультации врачей-специалистов, содействует в получении медицинского обслуживания;
  • обучает родителей практическим навыкам ухода за ребенком;
  • помогает в оформлении и восстановлении документов;
  • консультирует по социально-правовым вопросам.

Услуга бесплатная, оказывается с периодичностью 4 часа в неделю, до 120 минут единовременно. Пригласить социального помощника могут:

  • многодетные семьи;
  • семьи с многоплодным рождением детей;
  • семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 3-х лет и не имеющие возможности их устройства в дошкольные образовательные учреждения;
  • студенческие семьи с двумя и более детьми в возрасте до 3-х лет;
  • одинокие матери с ребенком в возрасте до 3-х лет, находящиеся на поздних сроках беременности;
  • несовершеннолетние матери;
  • выпускницы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 3-х лет;
  • семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
  • семьи инвалидов, воспитывающие ребенка до 3-х лет.

Как оформить заявку:

  • подать заявление о предоставлении социального обслуживания (лично или при выходе социального работника на дом),
  • через портал «Госуслуги 71»,
  • позвонить по единому номеру 8 (4872) 56-46-36,
  • заключить договор (необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), документы, подтверждающие категорию).

В 2020 году более 150 семей с детьми воспользовались услугами социальных нянь. На начало 2021 года данная мера предоставляется уже 119 семьям.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:36 +1
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