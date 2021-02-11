Вооруженное ограбление ювелирного салона в Кимовске: виновные отправятся в колонию

Преступление произошло 30 января 2020 года: двое мужчин в медицинских масках вынесли ценностей почти на 5 млн рублей.

Сегодня, 11 февраля, в Кимовске 37-летний Евгений Мирошниченко и 27-летний Ахроржон Мирзатиллаев признаны виновными в незаконном приобретении оружия и разбое, сообщает пресс-служба Кимовского районного суда.

Судом установлено, что Мирошниченко и Мирзатиллаев вступили в преступный сговор и вечером 29 января прошлого года приехали на автомобиле в Кимовск, припарковавшись между домами у магазина.

Утром 30 января они надели на лица медицинские маски, вооружились внешне схожими с обрезом охотничьего ружья и пистолета ПМ предметами и вошли в ювелирный магазин . Мужчины угрозами заставили сотрудников салона отдать им деньги и драгоценности. Ущерб от разбойного нападения составил 4 миллиона 978 тысяч 735 рублей.

После преступления мужчины сбежали и находились в розыске до 6 марта, пока во Владимире их не задержали сотрудники правоохранительных органов.

Решением суда им назначены следующие наказания: Мирошниченко отправится в колонию на 15,5 лет и заплатит штраф в 500 тысяч рублей. Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть потерпевшего.

Мирзатиллаев лишится свободы на 15 лет и заплатит штраф в 450 тысяч рублей. Кроме этого, судом удовлетворен гражданский иск хозяина салона: обвиняемые заплатят 419 тысяч рублей за возмещение материального ущерба и 100 тысяч рублей составит компенсация морального вреда.



