Тульские пожарные получат гидроабразивную резку для пробивания бетонных и железных конструкций

Ожидается, что автомобили оснастят оборудованием уже в этом году.

10 февраля руководитель регионального МЧС Алексей Павлов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Корреспондент Myslo спросил у Алексея Павлова, сколько новой техники поставлялось в части в прошлом году. Такой вопрос возник потому, что периодически на пожарах можно встретить пожарные автомобили, которые выглядят старыми и сильно изношенными.

Алексей Павлов ответил, что в прошлом году подразделения получили 21 единицу новой техники, в том числе две пожарных автолестницы, что особенно актуально для спасения людей в условиях высотного строительства. Также пожарные получили 13 автомобильных цистерн (шесть куплены за счет средств областного бюджета, остальные – за счет федерального).

Алексей Павлов, начальник ГУ МЧС России по Тульской области: