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Тульские пожарные получат гидроабразивную резку для пробивания бетонных и железных конструкций

Тульские пожарные получат гидроабразивную резку для пробивания бетонных и железных конструкций

Ожидается, что автомобили оснастят оборудованием уже в этом году.

10 февраля руководитель регионального МЧС Алексей Павлов провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Корреспондент Myslo спросил у Алексея Павлова, сколько новой техники поставлялось в части в прошлом году. Такой вопрос возник потому, что периодически на пожарах можно встретить пожарные автомобили, которые выглядят старыми и сильно изношенными.
 
Алексей Павлов ответил, что в прошлом году подразделения получили 21 единицу новой техники, в том числе две пожарных автолестницы, что особенно актуально для спасения людей в условиях высотного строительства. Также пожарные получили 13 автомобильных цистерн (шесть куплены за счет средств областного бюджета, остальные – за счет федерального).
 
Алексей Павлов, начальник ГУ МЧС России по Тульской области:
 

Алексей Павлов

– На этот год у нас запланирована поставка 15 единиц техники. И еще губернатором положительно рассмотрен такой вопрос – по предложению МЧС России для тушения сложных пожаров в Тульской области автомобили пожарно-спасательного гарнизона планируют оснастить гидроабразивной резкой. Это новейшая технология, которая позволяет пробивать отверстия в железобетонных стенах и стальных конструкциях для подачи огнетушащего вещества. Для наших подразделений наличие такого современного оборудования будет серьезной помощью и поддержкой.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:40 +5
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