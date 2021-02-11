В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца

По сравнению с 2019 годом младенческая смертность в регионе выросла на 35%.

Росстат опубликовал статистику младенческой смертности в Тульской области. За 2020 год в регионе скончались 63 малыша. Отметим, что за аналогичный период 2019 года умерли 56 новорожденных.

В целом в ЦФО за год скончались 1368 детей в возрасте до года.

Общая статистика по регионам ЦФО за 2020 год такова: