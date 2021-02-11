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В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца

В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца

По сравнению с 2019 годом младенческая смертность в регионе выросла на 35%.

Росстат опубликовал статистику младенческой смертности в Тульской области. За 2020 год в регионе скончались 63 малыша. Отметим, что за аналогичный период 2019 года умерли 56 новорожденных.

В целом в ЦФО за год скончались 1368 детей в возрасте до года.

Общая статистика по регионам ЦФО за 2020 год такова:

  • Белгородская область — 46,
  • Брянская область — 42,
  • Владимирская область — 60,
  • Воронежская область — 70,
  • Ивановская область — 29,
  • Калужская область — 26,
  • Костромская область — 41,
  • Курская область — 43,
  • Липецкая область — 35,
  • Московская область — 244,
  • Орловская область — 31,
  • Рязанская область — 45,
  • Смоленская область — 40,
  • Тамбовская область — 23,
  • Тверская область — 46,
  • Тульская область — 63,
  • Ярославская область — 38,
  • Москва — 446.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 −2
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