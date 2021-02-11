В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца
По сравнению с 2019 годом младенческая смертность в регионе выросла на 35%.
Росстат опубликовал статистику младенческой смертности в Тульской области. За 2020 год в регионе скончались 63 малыша. Отметим, что за аналогичный период 2019 года умерли 56 новорожденных.
В целом в ЦФО за год скончались 1368 детей в возрасте до года.
Общая статистика по регионам ЦФО за 2020 год такова:
- Белгородская область — 46,
- Брянская область — 42,
- Владимирская область — 60,
- Воронежская область — 70,
- Ивановская область — 29,
- Калужская область — 26,
- Костромская область — 41,
- Курская область — 43,
- Липецкая область — 35,
- Московская область — 244,
- Орловская область — 31,
- Рязанская область — 45,
- Смоленская область — 40,
- Тамбовская область — 23,
- Тверская область — 46,
- Тульская область — 63,
- Ярославская область — 38,
- Москва — 446.
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