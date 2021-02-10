В Богородицке отремонтировали центр социального обслуживания

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

За последние три года на ремонт таких учреждений потратили более 165 млн рублей.

В среду, 10 февраля, в Богородицке состоялось торжественное открытие детских отделений Комплексного центра социального обслуживания населения № 3 после капитального ремонта.

В учреждении два отделения: полустационарное – для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и стационарное – для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Стационарное отделение реконструировали по квартирному типу – теперь здесь три квартиры, в которых есть прихожая, кухня, санузлы, гостиная, комнаты для мальчиков и девочек. Отделение рассчитано на 24 человека, сейчас там воспитываются 15 детей.

– За последние три года в регионе отремонтировано семь таких учреждений. По поручению Алексея Дюмина ремонт всех социально-реабилитационных центров проводится комплексно: капитально ремонтируется здание, закупается оборудование, мебель, благоустраивается территория. За прошедшие три года на эти цели было направлено более 165 млн рублей, – рассказала зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова.