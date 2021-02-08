В Щекинском районе в ДТП с грузовиком пострадали мать и дочь

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Днем 6 февраля на 204-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поселка Юбилейный) произошло ДТП. Предполагается, что 37-летний водитель грузовика Hyundai совершил столкновение с Hyundai Solaris под управлением 33-летней женщины.

«В результате ДТП пострадали женщина – водитель автомобиля Hyundai Solaris и ее несовершеннолетняя дочь, девочка 2013 года рождения. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой. На момент ДТП девочка находилась в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.