128 лифтов планируют заменить в этом году в Тульской области

В 2021 году в нашем регионе будут продолжать программу по замене лифтов. За три года в Тульской области по ней заменили 524 лифта в 159 многоквартирных домах.

Сейчас муниципальные образования проводят отбор домов для включения их в краткосрочный план. Уже подали заявки на участие в программе Тула, Новомосковск и Ефремов.

«На замену лифтов планируется направить более 230 млн рублей», — сообщает Фонд капитального ремонта Тульской области.