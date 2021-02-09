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128 лифтов планируют заменить в этом году в Тульской области

128 лифтов планируют заменить в этом году в Тульской области

Работы финансируются за счет средств господдержки из регионального и муниципальных бюджетов.

В 2021 году в нашем регионе будут продолжать программу по замене лифтов. За три года в Тульской области по ней заменили 524 лифта в 159 многоквартирных домах.
 
Сейчас муниципальные образования проводят отбор домов для включения их в краткосрочный план. Уже подали заявки на участие в программе Тула, Новомосковск и Ефремов.
 
«На замену лифтов планируется направить более 230 млн рублей», — сообщает Фонд капитального ремонта Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:33 +4
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